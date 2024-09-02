MSB'den teğmenler açıklaması!
Milli Savunma Bakanlığı, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir." açıklamasında bulundu.
Gündem
Atatürk söylemleri ile yapılan darbeler… 28 Şubat söylemleri teğmenlerin ağzına nereden pelesenk oldu?