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Gündem MSB'den teğmenler açıklaması!
Gündem

MSB'den teğmenler açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-09-02 14:50:00 - 2024-09-02 15:19:46
MSB'den teğmenler açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir." açıklamasında bulundu.

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