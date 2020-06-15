MSB'den son dakika 'Pençe-Kartal operasyonu' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıla, “Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını duyurmuştu. Bu sabah yapılan açıklamada ise teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Azim ve kararlılık sürecek

Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Akar ve komutanlar harekat merkezinde

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.