MSB'den Pençe-3 duyurusu: İmha edildi TSK'nın başarıyla yürüttüğü Pençe-3 Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı, radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekâtı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi." denildi. Ayrıntılar Geliyor....

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