MSB'den Pençe-3 duyurusu: İmha edildi
TSK'nın başarıyla yürüttüğü Pençe-3 Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı, radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildiğini duyurdu.31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:03
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekâtı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi." denildi.
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