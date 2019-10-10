MSB’den operasyona ilişkin açıklama!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtına ilişkin açıklamalarda bulundu.10 Ekim 2019 Perşembe 10:56
Milli Savunma Bakanlığı, açıklamalarda bulunarak, Barış Pınarı Harekâtının gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;
Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. denildi.
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