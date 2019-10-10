MSB’den operasyona ilişkin açıklama! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, açıklamalarda bulunarak, Barış Pınarı Harekâtının gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldüğünü belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. denildi.

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