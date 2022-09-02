MSB'den NATO'ya çok sert 30 Ağustos tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez. Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramına yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO’nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir" denildi.

"1922’de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez"

"Zafer Bayramı yazılsa da yazılmasa da 1922’de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu; NATO’nun güçlü olmasındaki temel ilkelerdir. 70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır. Bu vesileyle; asil milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü bir kez daha kutluyoruz” denildi.