MSB'den 'Mavi Balina' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında; Deniz ve Hava unsurları arasında koordinasyon ve haberleşme usullerini geliştirmek maksadıyla, 1’inci Ana Jet Üs K.lığından 2 adet F-16 uçağı ile Deniz Hava Savunma Eğitimi (ADEX) icra edildi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında bazı eğitimlerin icra edildiğini açıkladı.
MSB'den Mavi Balina açıklaması
MSB tarafından yapılan açıklada, "MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında; Deniz ve Hava unsurları arasında koordinasyon ve haberleşme usullerini geliştirmek maksadıyla, 1’inci Ana Jet Üs K.lığından 2 adet F-16 uçağı ile Deniz Hava Savunma Eğitimi (ADEX) icra edildi." ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklamada tatbikat görüntülerine de yer verildi.
İşte MSB'nin o paylaşımı: