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Gündem MSB'den 'Mavi Balina' açıklaması
Gündem

MSB'den 'Mavi Balina' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında; Deniz ve Hava unsurları arasında koordinasyon ve haberleşme usullerini geliştirmek maksadıyla, 1’inci Ana Jet Üs K.lığından 2 adet F-16 uçağı ile Deniz Hava Savunma Eğitimi (ADEX) icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:09:00 - 2020-11-07 17:11:19

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında bazı eğitimlerin icra edildiğini açıkladı.

MSB'den Mavi Balina açıklaması

MSB tarafından yapılan açıklada, "MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında; Deniz ve Hava unsurları arasında koordinasyon ve haberleşme usullerini geliştirmek maksadıyla, 1’inci Ana Jet Üs K.lığından 2 adet F-16 uçağı ile Deniz Hava Savunma Eğitimi (ADEX) icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada tatbikat görüntülerine de yer verildi.

İşte MSB'nin o paylaşımı:

 

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