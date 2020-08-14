MSB'den manidar "Oruç Reis" paylaşımı... Limnos'u "sopalayarak" bölgeden kaçırmıştı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk savaş gemilerinin görüntüleri yer aldı.

"Limnos'u 'sopalayarak' bölgeden uzaklaştırmıştı"

MSB'nin paylaştığı görüntülerdeki fırkateynin Kemal Reis fırkateyni olduğunu söyleyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Milli Savunma Bakanlığı son paylaşımını, Yunan Fırkateyni Limnos’u ‘sopalayarak’ bölgeden uzaklaştıran (F-247) Kemal Reis fırkateynimizin #OruçReis’i himaye eden “gün içi görev” görüntüsüyle yaptı." dedi.