  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

MSB'den manidar "Oruç Reis" paylaşımı... Limnos'u "sopalayarak" bölgeden kaçırmıştı

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren "Oruç Reis sismik araştırma gemisi" ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Oruç Reis'e Türk Deniz Kuvvetlerince sağlanan refakat ve koruma görevinin ilk günkü kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise görüntülerdeki fırkateynin "Kemal Reis" olduğununa dikkat çekerek "Dün Yunan Fırkateyni Limnos'u ‘sopalayarak' bölgeden uzaklaştırmıştı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:08:00 -

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk savaş gemilerinin görüntüleri yer aldı.

"Limnos'u 'sopalayarak' bölgeden uzaklaştırmıştı"

MSB'nin paylaştığı görüntülerdeki fırkateynin Kemal Reis fırkateyni olduğunu söyleyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Milli Savunma Bakanlığı son paylaşımını, Yunan Fırkateyni Limnos’u ‘sopalayarak’ bölgeden uzaklaştıran (F-247) Kemal Reis fırkateynimizin #OruçReis’i himaye eden “gün içi görev” görüntüsüyle yaptı." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz

CHP’den dışlanarak yeni oluşuma başlayacağı günlerdir konuşulan Muharrem İnce sessizliğini sonunda bozdu. AK Parti eski milletevekili Şamil ..
Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay
Gündem

Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay "One Minute" göndermesi

AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılındaki "One Minute" olayıyla ilgili isim ..
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım

Türkiye’nin meşru faaliyetlerine karşı küstah hamlelere imza atan Yunanistan’ı çıldırtacak bir görüntü geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölge..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı