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MSB'den kimyasal silah iddialarına tokat gibi cevap

Milli Savunma Bakanlığı, dış basında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik asılsız iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasını bir Mehmetçik'in asker selamı veren bir çocuğun başını okşadığı fotoğraf ile verdi.

18 Ekim 2019 Cuma 22:48
MSB'den kimyasal silah iddialarına tokat gibi cevap

Milli Savunma Bakanlığı, dış basında yer alan Barış Pınarı Harekatı'nda "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik asılsız iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristlere ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alındığını sivil/masum kişilerle harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterildiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasına "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına"yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır" ifadeleriyle devam etti.

Ayrıca Bakanlık, açıklamasında Mehmetçik'in asker selamı veren bir çocuğun başını okşadığı fotoğrafı kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 22:48
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • FARUK FARUK 20 dk önce
    Şu “tokat gibi cevap” ve “küstah açıklama” laflarını bıraksanız artık, baygınlık getirdi çünkü.

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