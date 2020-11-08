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Gündem MSB'den 'Hâr-ı Bülbül' vurgulu 'Şuşa' mesajı
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MSB'den 'Hâr-ı Bülbül' vurgulu 'Şuşa' mesajı

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini 28 yıl sonra Ermenistan'den geri almasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hâr-ı Bülbül çiçeği vurgusunda bulundu. Peki Hâr-ı Bülbül nedir?...

Yeniakit Publisher
2020-11-08 13:51:00 -
MSB'den 'Hâr-ı Bülbül' vurgulu 'Şuşa' mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' olarak görülen ve kritik bir öneme sahip olan Şuşa şehrinin 28 yıl sonra kurtarıldığını duyurdu. Bu gelişme üzerine sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı, ''Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara.'' ifadelerini kullandı

Hâr-ı Bülbül çiçeği vurgusu neden önemli?

Bakanlığın özellikle vurguladığı Hâr-ı Bülbül çiçeği, yıllardır Ermenistan işgalinde olan Dağlık Karabağ'ın endemik bitki türlerinden birisi.

Güzelliğiyle hemen fark edilen çiçek, birçok edebi esere de konu olmuştur. Eserlerde özellikle Ermenistan işgalinin beraberinde getirdiği acıların, çiçeğe de yansıdığı teması işlenmiştir. Ülkemizde yazılan bazı şarkılarda da kendisine yer edinen Hâr-ı Bülbül çiçeği, Ahmet Şafak'ın Karabağ şarkısında şu sözlerle ifade edilmektedir; ''Seven sevene kavuşur bekle sen beni, Geleceğim göreceğim mutlaka seni, Karabağ Karabağ yüreğim dağlar, Tolumu bağladılar Har-ı bülbül ağlar...''

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