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Gündem MSB'den gururlandıran paylaşım! 'Her dağın zirvesi Mehmetçik'
Gündem

MSB'den gururlandıran paylaşım! 'Her dağın zirvesi Mehmetçik'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ‘Her Dağın Zirvesi Mehmetçik’ etiketiyle Taarruz Helikopter Filosu’nun gururlandıran görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 16:59:00 - 2022-12-26 17:09:35

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Her Dağın Zirvesi Mehmetçik’ etiketiyle Taarruz Helikopter Filosu’nun görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden ‘Her Dağın Zirvesi Mehmetçik’ etiketiyle bir video paylaşımı yapıldı.

Kahraman Taarruz Helikopter Filosu’nun yer aldığı videolu paylaşımda, "Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir!" ifadelerine yer verildi.

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