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Siyaset MSB'den Fransa'ya PKK tepkisi
Siyaset

MSB'den Fransa'ya PKK tepkisi

Yeniakit Publisher
2023-03-28 12:08:00 -
MSB'den Fransa'ya PKK tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Fransa parlamentosunda ağırlanmasına tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde temsilcilerinin Fransa parlamentosunda ağırlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çok sert tepki gösterdi.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

fransa ve korsika

korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak defans oynamak her zaman iyi değildir fransanın ince yarası korsika adasına bağlı bağımsızlık isteyen Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi -5 mayıs 1976 da kurulmustur sizde ordan 3 kişi cağırın verin ciicek şilt fransa ne yapıyor türklerede cağrı tatilde buraya gidin insanları harikadır

HİZİPSAVAR

ŞU MİSİLLEME İŞİNİ HALA ÖĞRENEMEDİK sende çağır fransa düşmanlarını madalya ver sende cezayir libya da katyliam yaptı de ve meclisten geçir. hatta onlar gibi inkar edene ceza ver. sabun bir yağdır. kiri yağı sabunla temizlerler yani ÇİVİ ÇİVİYİ SÖKERRRRRR.
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