MSB’den flaş açıklamalar: işte Türk Ordusu envanterine giren yeni silahlar

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundular.

Açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen “SAHA-2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı” münasebetiyle İstanbul Fuar Merkezinde icra ettiğimiz Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’na hoş geldiniz.

Savunma sanayimizin sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerin dünya çapında tanıtılmasına önemli katkılar sağlayan; savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında uluslararası düzeyde önemli bir tanıtım ve iş birliği platformu niteliği taşıyan ve dünyanın en etkin savunma fuarları arasında seçkin bir konumda bulunan SAHA 2026’nın savunma sanayimize değerli katkılar sağlayacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Yerli ve millî savunma sanayimizin ulaştığı seviye ile gelecek vizyonunun tüm dünyaya tanıtıldığı SAHA-2026’da Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızın ürün ve projeleri de yer almaktadır.

Bu kapsamda;

MSB AR-GE Merkezimiz tarafından, Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere;

- Geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip Gölgehan Jammer,

- İlk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve en uzun menzile sahip Yıldırımhan Uzun Menzilli Füze,

- Bütün kritik parçaları AR-GE’miz tarafından üretilen; Güçhan Turbo-Fan Uçak Motoru ve Onur Turbo Şaft Helikopter Motoru,

- Kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğine ve maksimum 2.100 metre atış menziline sahip PNR-53 Sniper olmak üzere çok sayıda seçkin ürünümüz sergilenmektedir.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından;

- Modern muharebe sahasına uygun olarak tasarlanan 105 mm URAN Araç Üstü Obüs,

- Yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği sağlayan ATTİLA Araç Üstü 155 mm Obüs,

- Mayınlı sahalara yönelik güvenli çözüm sunan ALPAY-2 Mayın Temizleme Sistemi,

- 300 kalibre Blackout Tüfeği,

- 7.62 mm Anti-Dron Mühimmatı,

- TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi bünyesine dâhil edilen Akustik Sistem, Lazer Silah Sistemi ve ENFAL-17 Füzesi başta olmak üzere 50’den fazla yeni ürün ilk kez tanıtılmaktadır.

Şirketimiz tarafından ayrıca;

- Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile KBRN Koruyucu Malzeme Tedarik Sözleşmesi,

- Bakanlığımız ile MOD184 Çok Maksatlı Topçu Tapası ve MOD135 Yaklaşım Tapası Tedarik Sözleşmesi,

- ASFAT Anonim şirketimiz ile 4 adet Denizhan Millî Deniz Topu tedarikine yönelik sözleşme,

- Macaristan merkezli “HT Division” şirketiyle insansız kara araçlarına Tolga Yakın Hava Savunma Sistemlerinin entegrasyonu ile,

- Azerbaycan’da yerleşik “Miras Military İndustrial Company” ile BMP-1 Zırhlı Araç modernizasyonuna yönelik mutabakat zaptları imzalanmıştır.

Ayrıca,

- ASFAT Anonim şirketimiz ile İtalyan Magnaghi Aerospace şirketi arasında SkyArrow Uçak Platformu’nun ortak üretimine yönelik “Niyet Mektubu”,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacına ilişkin 27 adet ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı)’nın tedariki kapsamında sözleşme imzalanmıştır.

Diğer yandan,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait TCG Anadolu ve TCG İstanbul gemileri ile TCG Piri Reis denizaltısı fuara katılmakta,

- Mehteran Birlik Komutanlığımız ile bando komutanlıklarımızca konserler icra edilmektedir.

8-9 Mayıs’ta TCG Anadolu Sarayburnu’nda, TCG İstanbul ise Ataköy’de halkımızın ziyaretine açılacaktır.

Kıymetli Basın Mensupları,

5 Mayıs’ta SAHA 2026’nın açılış törenine Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcılarımız ile katılan Sayın Bakanımız fuar kapsamında;

- Somali, Kosova, Kenya, Kuveyt, Moritanya, Sudan ve Estonya Savunma Bakanları,

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri, Azerbaycan Savunma Sanayii, Somali Limanlar ve Deniz Taşımacılığı, Kanada’nın Tedarikten Sorumlu Devlet Bakanları,

- Azerbaycan, Vietnam ve Gana Savunma Bakan Yardımcıları,

- Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı ve,

- Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı ile bir araya gelmiş,

Kosova Savunma Bakanı ile “Askerî Mali İş Birliği”, Kenya Savunma Bakanı ile “Savunma İş Birliği” anlaşmalarını imzalamıştır.

Sayın Bakanımız hafta içerisinde ayrıca;

30 Nisan’da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı ağırlamış,

Aynı gün (30 Nisan) Suriye Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Sayın Genelkurmay Başkanımız, SAHA 2026 Fuarı kapsamında;

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı,

- Kazakistan ve Ruanda Genelkurmay Başkanları,

- Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı ve,

- Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı Müsteşarı ile bir araya gelmiştir.

- 5 Mayıs’ta, SAHA 2026 Fuarı kapsamında İstanbul’a gelen Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüşen Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız,

- 11-14 Mayıs tarihleri arasında Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı’nın davetlisi olarak Portekiz’e resmî ziyarette bulunacaktır.

6-8 Mayıs tarihleri arasında Madrid/İspanya’da düzenlenen Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları (CHENS 2026) Toplantısı’na Sayın Donanma Komutanımız tarafından iştirak edilmektedir.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Değerli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;

- OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı ile,

- 17 Kişilik Karinalı Bot, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde;

- 4 PKK’lı terörist daha teslim olmuş,

- Harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.

Ayrıca,

- Son bir haftada imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte Menbic’de tespit edilen tünel hatlarının tamamı (487 km) başarıyla imha edilmiştir.

- Böylece Suriye Harekât Alanlarındaki 789 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 487) kilometrelik tünellerin tamamı kullanılamaz hâle getirilmiştir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde son bir haftada;

- Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 256 şahıs yakalanmış, 2 bin 232 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 686, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 850 olmuştur.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / NATO / İKİLİ İLİŞKİLER

Kıymetli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir.

Ülkemiz ile Suriye arasındaki askerî iş birliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması maksadıyla 11 Mayıs’ta;

- TCG Meltem tarafından Lazkiye/Suriye’ye ilk kez liman ziyareti yapılacak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Lazkiye’de bulunan askerî eğitim kurumlarını ziyaret edecektir.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında; Yunanistan 3’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı, 9’uncu Hudut Tugay Komutanımızı 12-13 Mayıs’ta Edirne’de ziyaret edecektir.

İSRAİL

Ortadoğu’daki gelişmeler kapsamında;

İran ve ABD’nin geçici ateşkesin kalıcı hâle getirilmesi için sağduyulu ve yapıcı davranmasını ve müzakere sürecine devam etmelerini temenni ediyoruz. Bölgede istikrar ve huzurun sağlanmasına yönelik çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Öte yandan; İsrail’in uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ederek müzakere sürecine rağmen Lübnan’a düzenlediği saldırılara ve Gazze’de her geçen gün derinleşen insani krize karşı uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerekliliğini yineliyoruz.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Değerli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, eğitim ve tatbikat faaliyetleri de kesintisiz devam etmektedir.

Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde, 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında icra edilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında çok sayıda dost ve müttefik ülkenin katılımıyla,

- Bahadır Adası’nda yerli ve millî Karinalı Bot (Karayel) ile bot eğitimleri gerçekleştirilmiş,

- Narlıdere, Kartal/Menteş, Alankırı, Bahadır Adası ve Paşaçiftliği ordugâh bölgelerinde; Amfibi Harekât, Tank Avcılığı, Hava Savunma, KBRN, Paraşüt eğitimleri ile Havan, ZMA, Tank Topu ve Tabanca atışları icra edilmiştir.

27 Nisan’da başlayan ve İspanya ev sahipliğinde Batı Akdeniz’de icra edilen Spanish Minex Mayın Harekâtı Tatbikatı yarın (8 Mayıs) sona erecektir.

5-13 Mayıs tarihleri arasında;

- Norveç’teki Steadfast Deterrence ile,

- Paris/Fransa’daki Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Bilgisayarlı Destekli Komuta Yeri tatbikatlarına katılım sağlanmakta,

10- 23 Mayıs tarihleri arasında;

- İsveç, Norveç, Polonya ve Baltık Denizi’nde Sword (Defender Europe),

- Hollanda’da Teknik Birlikte Çalışabilirlik,

- Sırbistan’da NATO-Sırbistan tatbikatlarına iştirak edilmesi,

- Ülkemizde; Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) birlikleri arasındaki dostluk, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla Doğal Afetler Arama

Kurtarma tatbikatının yapılması planlanmaktadır.

Spanish Minex Tatbikatı’na iştirak eden NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’de (SNMCMG-2) görevli TCG Amasra mayın avlama gemimiz, 8-10 Mayıs tarihleri arasında Mallorca/İspanya’ya liman ziyareti yapacaktır. Gemimiz müteakiben 13-22 Mayıs tarihleri arasında Batı Akdeniz’de icra edilecek Italian Minex Tatbikatı’na katılacaktır.

Yabancı askerî gemilerin limanlarımızı ziyaretlerine ilişkin olarak;

- İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Alpino tarafından 6-10 Mayıs tarihleri arasında Mersin’e liman ziyareti gerçekleştirilmekte,

- Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru Oriku tarafından NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında 8-10 Mayıs tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti yapılması planlanmaktadır.

Stratejik önemi her geçen gün artan denizlerde güvenlik ve istikrarın temel unsurlarından biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın;

- Caydırıcı gücünün kamuoyuna etkin şekilde aktarılması,

- Vatan savunmasındaki kritik rolüne ilişkin özellikle gençler arasında farkındalık oluşturulması,

- Deniz Kuvvetlerimizin tanıtımına katkı sağlanması,

- Millî savunma bilinci ve vatan sevgimizin güçlendirilmesi maksadıyla Bakanlığımız ile TRT iş birliğinde “Operasyon Alesta” isimli dizi projesi başlatılmıştır. Bu vesileyle, şu an aramızda bulunan “Operasyon Alesta” dizimizin değerli yapımcı ve oyuncularına hoş geldiniz diyor, projede emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca;

- Bugün (7 Mayıs) muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Karadeniz’de eğitim uçuşu yapılmakta,

- “MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu 100’üncü Kuruluş Yıl Dönümü” kapsamında 14 Mayıs’ta SOLOTÜRK tarafından İzmir’de gösteri uçuşu yapılması planlanmaktadır.

14-19 Mayıs tarihleri arasında Mehteran Birlik Komutanlığımızca “43’üncü Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü” kapsamında konserler icra edilecektir.

3 Mayıs’ta Konya’da düzenlenen “Türkiye Yarı Maraton Ligi Finali’nde şampiyon olarak üst üste beşinci kez Türkiye Şampiyonu olan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyoruz.

Diğer yandan Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında;

- 7-8 Mayıs’ta Tekirdağ’da Trakya Kariyer Fuarı’na katılım sağlanmakta,

- 12-13 Mayıs’ta Bursa’da Marmara Kariyer Fuarı’na iştirak edilmesi planlanmaktadır.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE / İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, insani yardım faaliyetleri, orman yangınları ve afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde destek vermeye devam etmektedir.

Bu çerçevede 2’nci Ordu İstihkâm Tugay Komutanlığımızca Hakkari-Van kara yolunda toprak kayması nedeniyle kullanılamayan yolun yerine Zap Suyu güneyinden açılan geçici yolda 39 metrelik “Çift Kiriş, Çift Kat Takviyeli Panel Köprü“ kurulumu 6 Mayıs’ta tamamlanmıştır.

SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı vesilesiyle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hedefimizin; savunma sanayiinde tam bağımsızlık, teknolojide liderlik ve kalıcı caydırıcılık olduğunu bir kez daha vurguluyor,

Son olarak Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ile aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere sevgi ve fedakârlık timsali tüm annelerimizin “Anneler Günü”nü şimdiden kutluyoruz.

SORU-CEVAP

Basın bilgilendirmesinin ardından soru cevaplara geçildi.

SAHA 2026 VE SAVUNMA SANAYII VIZYONUMUZ

Millî Savunma Bakanlığı olarak savunma sanayiine yalnızca kullanıcı bakış açısıyla değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, yön veren, sektörün gelişimini hızlandıran ve stratejik düzeyde konsept üreten bir vizyonla yaklaşmaktayız.

Ortaya koyulan bu vizyon; sektörün tüm paydaşlarını teşvik eden, teknolojik bağımsızlığı güçlendiren ve kritik alanlarda yerli kabiliyetlerin gelişimini hızlandıran stratejik bir yaklaşımın ürünüdür.

Sahip olduğumuz kurumsal tecrübe, mühendislik altyapısı ve üretim kabiliyetleriyle yeni nesil savunma sistemlerinin geliştirilmesine rehberlik ediyoruz.

Uzun yıllardır sürdürülen AR-GE faaliyetleri neticesinde Bakanlığımız bünyesinde kritik üretim altyapıları, ileri teknoloji laboratuvarları ve yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetine sahip tesisler oluşturulmuştur.

YILDIRIMHAN TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar ARGE merkezimiz tarafından yerli imkânlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır.

3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip, YILDIRIMHAN Füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir.

Bakanlığımız, millî teknoloji hamlesi kapsamında savunma sanayiimizin gelişimini desteklemeye, yerli ve millî sistemler geliştirmeye ve Türkiye’nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam edecektir.

GÜÇHAN TURBOFAN JET MOTORU

Bakanlığımız tarafından sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru alanındaki çalışmalar uzun yıllar önce başlamıştır.

GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru; tüm bileşenleri Millî Savunma Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen ve tamamen yerli imkânlarla üretilen yüksek itki gücüne sahip millî bir jet motorudur. Motor sistemi, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun şekilde özgün mühendislik çözümleriyle tasarlanmış olup kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir yerli kabiliyet oluşturulması hedefiyle geliştirilmiştir.

Tek kristal teknolojisi sayesinde motor bileşenlerinin yüksek sıcaklık ve yoğun çalışma şartlarına karşı dayanımı artırılarak verimlilik, performans ve kullanım ömründe önemli kazanımlar elde edilmiştir.

42 bin lbf (paund kuvvet) itki gücüne sahip motordan bugüne kadar toplam 6 adet motor üretilmiş olup motorların kalifikasyon testlerinin bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu süreçte, ticari kaygılardan ziyade teknoloji geliştirme, millî kapasite oluşturma ve savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Bakanlığımız, sahip olduğu kurumsal tecrübe ve mühendislik altyapısıyla; savunma teknolojilerinde yerli, bağımsız ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye, araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmaya ve ülkemizin stratejik teknoloji vizyonuna katkı sunmaya devam edecektir.