MSB'den flaş açıklama! Odessa'dan ilk gemi bugün yola çıkıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından çıkacak tahıl yüklü ilk geminin Odesa Limanı'ndan saat 08.30'da hareket etmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30’da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

İbrahim Kalın duyurmuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Kanal7'de katıldığı Başkent Kulisi programında, ilk geminin bugün yola çıkacağını duyurmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı tahıl krizinin, Türkiye'nin girişimleriyle önüne geçilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri, uluslararası kamuoyunda takdirle karşılanmış, birçok lider teşekkürlerini sunmuştu.