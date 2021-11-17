MSB'den flaş açıklama: ABD ile mutabık kaldık!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ile yapılan askeri heyetler toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı ABD ile yürütülen Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı. Washington'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin şu açıklama yapıldı:
- Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askerî heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
- Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.