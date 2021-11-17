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Gündem MSB'den flaş açıklama: ABD ile mutabık kaldık!
Gündem

MSB'den flaş açıklama: ABD ile mutabık kaldık!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ile yapılan askeri heyetler toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 10:27:00 -
MSB'den flaş açıklama: ABD ile mutabık kaldık!

Milli Savunma Bakanlığı ABD ile yürütülen  Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı. Washington'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin şu açıklama yapıldı:

- Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askerî heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

- Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.

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