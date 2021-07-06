MSB'den erler için 'zorunlu aşı' açıklaması!
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından vatani görevini yerine getirecek erler için zorunlu aşı açıklaması yapıldı.
Yeniakit.com.tr
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 'Ağustos 2021 Sınıflandırma Dönemi Aşı Duyurusu' başlıklı bir talimat yazısı paylaşıldı.
'Aşılarını yaptırarak birliklerine katılış yapmaları önem arz etmektedir'
Vatani görevini yerine getirecek erler için yapılan duyuruda, "Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 18 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamalarına başlanmıştır. Ağustos 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin, gerek kendilerinin gerekse toplumsal sağlığın korunmasını temin maksadıyla, en kısa süre içinde aşılarını yaptırarak birliklerine katılış yapmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.