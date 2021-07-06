  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Taliban Afganistan’ın birçok bölgesini ele geçirmeye devam ediyor!
Afganistan’da sivilleri canlı kalkan olarak bakın nasıl kullanıyorlar!
3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Mısır ile Liverpool arasında Salah krizi çıktı
Gündem MSB'den erler için 'zorunlu aşı' açıklaması!
Gündem

MSB'den erler için 'zorunlu aşı' açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından vatani görevini yerine getirecek erler için zorunlu aşı açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 23:55:00 - 2021-07-07 00:13:18
MSB'den erler için 'zorunlu aşı' açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 'Ağustos 2021 Sınıflandırma Dönemi Aşı Duyurusu' başlıklı bir talimat yazısı paylaşıldı.

'Aşılarını yaptırarak birliklerine katılış yapmaları önem arz etmektedir'

Vatani görevini yerine getirecek erler için yapılan duyuruda, "Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 18 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamalarına başlanmıştır. Ağustos 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin, gerek kendilerinin gerekse toplumsal sağlığın korunmasını temin maksadıyla, en kısa süre içinde aşılarını yaptırarak birliklerine katılış yapmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay