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Gündem MSB'den duygulandıran depremzede paylaşımı
Gündem

MSB'den duygulandıran depremzede paylaşımı

Mili Savunma Bakanlığı (MSB) küçük bir kız çocuğunun çadır kentin önünde bir askerin omzuna başını koyarak dinlendiği anların görüntüsünü duygusal bir mesajla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 12:37:00 - 2023-02-18 12:47:41

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, depremzede kız çocuğunun, elini tuttuğu Mehmetçiğin omzuna başını koyarak dinlendiği anlara yer verildi.

Duygusal paylaşımda, "O baş koyduğun omuz devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet-millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiyemizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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