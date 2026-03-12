MSB'den dünyaya net mesaj: İncirlik bir Türk üssüdür

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafta nöbet tutan kahraman Türk askerinin ve Türk bayrağının yer aldığı görüldü.

"İncirlik bir Türk üssüdür"

Paylaşımda, "İncirlik bir Türk üssüdür" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın bugünkü basın bilgilendirme toplantısında "İncirlik Üssü"nün ABD üssü olduğu yönündeki iddialara ilişkin de bir değerlendirme yapıldı.

"İncirlik bir Türk üssüdür" vurgusu yapılan açıklamada, bölgede Amerikan askerlerinin olması nedeniyle üssün ABD üssü olduğu anlamına gelmeyeceğine işaret edildi.

İncirlik Üssü'nde aynı zamanda İspanya, Polonya ve Katar gibi askeri personelin de bulunduğu kaydedildi. Üssün komutanının ise Tuğgeneral bir Türk komutan olduğu bildirildi.