  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB'den çok net Oruç Reis mesajı: Kabadayılığa izin verilmeyecek
Gündem

MSB'den çok net Oruç Reis mesajı: Kabadayılığa izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ve korvetlerin Oruç Reis'i koruma görevini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:13:00 -

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

MSB, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ve korvetlerin Oruç Reis'i koruma görevini kararlılıkla sürdürdüğünü aktardı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu tepki gelince 'özür' diledi
Gündem

Bakan Soylu tepki gelince 'özür' diledi

Sel felaketi yaşayan Giresun’daki arama kurtarma bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sırada bir vatandaşın trafiğin sıkışmasına ..
İstiklal Marşı
Aktüel

İstiklal Marşı

İstiklal Marşı 10 kıtası | Milli mücadele ruhunun yaşandığı, düşmana karşı büyük bir savaş verildiği dönemde kaleme alınan İstiklal Marşı, M..
F-35’ler ortakları birbirine düşürdü! BAE’nin hangi ülkeden korunmak istediğini resmen açıkladılar
Dünya

F-35’ler ortakları birbirine düşürdü! BAE’nin hangi ülkeden korunmak istediğini resmen açıkladılar

Terör devleti İsrail ile anlaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), F-35 alma konusunda ortağının engeline takıldı. ABD’den gelen açıklamaya g..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı