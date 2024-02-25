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Teknoloji MSB'den CN-235 paylaşımı! '40 bin saatlik uçuş başarıyla tamamlandı'
Teknoloji

MSB'den CN-235 paylaşımı! '40 bin saatlik uçuş başarıyla tamamlandı'

Yeniakit Publisher
2024-02-25 23:04:00 -
MSB'den CN-235 paylaşımı! '40 bin saatlik uçuş başarıyla tamamlandı'

Milli Savunma Bakanlığı, CN-235 uçağı tam uçuş simülatörü 40 bin saatlik uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı.

Hava Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş. (HAVELSAN) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen tam uçuş simülatörü, 40 bin saatlik uçuş süresini tamamladı.

Gelişme Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu ilk tam uçuş simülatörü, 40 bin saati başarıyla tamamladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki ilk uçuş simülatörü olma özelliğini taşıyan ve tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen 'CN-235 uçağı tam uçuş simülatörü'nde 40 bin saatlik uçuş süresi aşıldı. HAVELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ve 24 Kasım 2006'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan uçuş simülatörü, dünyada sadece iki ülkede yer alıyor”
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