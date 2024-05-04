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Gündem MSB'den başarılı operasyon! 7'si daha sarı torbada
Gündem

MSB'den başarılı operasyon! 7'si daha sarı torbada

Yeniakit Publisher
2024-05-04 11:58:00 -
MSB'den başarılı operasyon! 7'si daha sarı torbada

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

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