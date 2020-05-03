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Aktüel

MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara yardım eli

Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:00:40 -
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara yardım eli

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Kafr Nasih İlköğretim Okulu öğrencilerine okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımı yapıldığı bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından, Kafr Nasih İlköğretim Okulu öğrencilerine okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımına ilişkin paylaşımda, "Mazlumlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla tüm dünyaya örnek olan kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.


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