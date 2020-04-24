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MSB'den anlamlı paylaşım

Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda İstanbul ve birçok ilin yanı sıra İdlib'de bulunan mehmetçik İstiklal Marşı'na eşlik etti.

2020-04-24 00:30:00 -

Türkiye, saatler 21.00'ı gösterdiğinde tek yürek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra millet evinin pencerelerine balkonlarına çıkarak aynı anda İstiklal Marşı okudu.

Türk Silahlı Kuvvetleri de o anlarda İstiklal Marşı'na eşlik etti. Mehmetçik; Suriye'de, Somali'de, Türkiye'nin dört bir yanında İstiklal Marşı okudu.

"Türkiye tek yürek oldu"

O anlarda çekilen görüntüler, "Türkiye saat 21.00’de tek yürek oldu, Kahraman Mehmetçiklerimiz de görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu. Sn. Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız da Mehmetçiği yalnız bırakmadı." ifadeleriyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 

 

 

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