MSB:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus’a gönderildi."
MSB:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus’a gönderildi.
MSB:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus’a gönderildi."