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Aktüel

MSB:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus’a gönderildi."

MSB:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus’a gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 08:47:17 -
MSB:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus’a gönderildi."

MSB:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus’a gönderildi."

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