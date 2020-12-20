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Aktüel MSB: "Yası dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 17'si FETÖ mensubu 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişi hududu geçemeden engellendi."
Aktüel

MSB: "Yası dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 17'si FETÖ mensubu 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişi hududu geçemeden engellendi."

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:06:28 -
MSB: "Yası dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 17'si FETÖ mensubu 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişi hududu geçemeden engellendi."
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