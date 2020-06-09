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Aktüel

MSB: "Van'ın Çatak ilçesinde şehit verdiğimiz 2 sivil kardeşimizin kanı yerde kalmayacak"

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:36:54 -
MSB: "Van'ın Çatak ilçesinde şehit verdiğimiz 2 sivil kardeşimizin kanı yerde kalmayacak"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Çatak ilçesindeki terör saldırısında şehit olanların kanlarının yerde kalmayacağını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, eli kanlı bebek katillerinin bir kez daha, ekmeğinin peşinde koşan masum sivil vatandaşlara saldırdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Van'ın Çatak ilçesinde şehit verdiğimiz 2 sivil kardeşimizin kanı yerde kalmayacak. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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