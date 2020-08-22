MSB: Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında sigara ve esrar ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarındaki denetimlerde 45 bin 828 paket sigara ve 1 kilo 265 gram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birliklerinin yaptığı keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "hudut namustur" parolasıyla görev yapan birliklerin Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında son 2 günde 45 bin 828 paket sigara, 1 kilo 265 gram esrar ile 3 bin av tüfeği fişeği ele geçirdiği kaydedildi.