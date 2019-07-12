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MSB uzman çavuş alım son dakika başvuruları ne zaman?

Uzman çavuş alımı 2019, uzman çavuş başvurusu 2019. MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2019 uzman çavuş alım ilanı yayınladı. Uzman çavuş başvuru şartlarını merak edilmekte. MSB 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; en az lise mezunlarından Uzman Çavuş alım başvuru şartları neler? halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından uzman çavuşluğa alınacaktır.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:38
MSB uzman çavuş alım son dakika başvuruları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2019 uzman çavuş alım ilanı yayınladı. Uzman çavuş başvuru şartlarını merak edilmekte. MSB 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; en az lise mezunlarından Uzman Çavuş alım başvuru şartları neler? halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından uzman çavuşluğa alınacaktır. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2019 Yılı Uzman Çavuş Alım İlanı detaylarında şu ifadelere yer verildi:

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

2. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlica girmelidir.

3. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; en az lise mezunlarından Uzman Çavuş teminleri ile ilgili hususları kapsamaktadır.

4. Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

5. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

6. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracat edebilecektir. Bedellli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

8. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" ve,

b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.

MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman çavuş alım başvuruları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:38
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