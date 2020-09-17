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Aktüel MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır."
Aktüel

MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır."

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:30:08 -
MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır."
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