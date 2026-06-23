Aynı bölgede ikinci vahşet! Ayağına taş bağlanan deniz kaplumbağası ölü bulundu

Kuşadası’nda tepki çeken olayın ardından Pamucak Sahili’nde ikinci bir deniz kaplumbağası vahşeti yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan amatör balıkçılar tarafından ayağına kaldırım taşı bağlı denizde çırpınan bir caretta caretta bulunmuş, ayağındaki ip balıkçılar tarafından kesilerek deniz kaplumbağası kurtarılmıştı.

Pamucak Sahili’nde ikinci vaka

İzmir’in Selçuk ilçesi ile Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Pamucak Sahili’nde insanlık dışı olayın tekrarı yaşandı. Pamucak sahilindeki bir büfede çalışan Ufuk Alaca, denizde hareketsiz halde duran deniz kaplumbağasını fark ederek kıyıya çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine Selçuk İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçerken, konu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirildi. Olay yerine gelen dernek Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağanın genç bir Yeşil Deniz Kaplumbağası (Chelonia mydas) olduğunu belirledi. Yapılan incelemede hayvanın kabuğunda derin bir kesi izi bulunduğu, ön yüzgeçlerinden birine ise iple bağlanmış parke taşı olduğu ve telef olduğu tespit edildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayla benzer şekilde, bir deniz kaplumbağasının yüzgecine ip ve taş bağlanmış olması bizleri derinden üzmüştür. Bunu kimin ya da kimlerin yaptığı bilinmemektedir. Ancak canlılara yönelik bu tür bir davranış kabul edilemez. Bu, doğaya ve yaşam hakkına karşı yapılmış son derece üzücü ve insanlık dışı bir eylemdir. Bugüne kadar bölgemizde bu tür olaylarla karşılaşmamıştık. Son bir hafta içerisinde benzer iki olay yaşanması, konunun ciddi şekilde araştırılması gerektiğini göstermektedir. Olayla ilgili olarak gerekli incelemelerin yapılması amacıyla ilgili kurumlara ve Sahil Güvenlik birimlerine bilgi verilmiştir. Denizde veya kıyılarda bu tür olaylara tanık olan vatandaşlarımızın, vakit kaybetmeden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ve ilgili kurumlara bilgi vermeleri, deniz canlılarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır "dedi.