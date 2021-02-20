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Ekonomi MSB subay adaylığı sınavı ertelendi mi? MSB subay alımı sınavı ne zaman?
Ekonomi

MSB subay adaylığı sınavı ertelendi mi? MSB subay alımı sınavı ne zaman?

Jandarma 550 subay alımı sınavı zaman? 2021 Muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı için başvurularını tamamlayan adaylara yazılı sınava girmeleri için süre uzatıldı. MSB yazılı sınava girebilmek için adaylara ne kadar süre verildi? MSB subay alımı sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 20:15:00 -
MSB subay adaylığı sınavı ertelendi mi? MSB subay alımı sınavı ne zaman?

MSB duyurdu! Subay alımı için başvurularını tamamlayan adaylara süre verildi.

MSB subay alımı sınavı ne zaman?

MSB'den yapılan açıklamada, Hukuk sınıfı subay temini kapsamında başvurular 14 Şubat 2021 tarihi itibari ile tamamlandığı belirtilerek "Başvuru kılavuzunda belirtilen başvuru süresi içerisinde başvuru yapmayanlar, başvuru şartlarını sağlamayanlar ve iç kaynaktan temin edilecekler için adaylığı uygun görülmeyenler yazılı sınav ücretini yatırmış olsalar dahi yazılı sınava alınmayacak, yatırmış oldukları sınav ücreti iade edilmeyecek" uyarısı yayınladı. Yazılı sınava girebilmek için adaylara Yazılı sınava girebilmek için 26 Şubat'a kadar süre verildi.

MSB sınav ücreti ne kadar?

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1. Hukuk sınıfı subay temini kapsamında başvurular 14 Şubat 2021 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Aşağıda belirtilen hususları okumayı müteakip şahsi ilanınızı görmek için sayfa sonunda bulunan linke tıklayınız.

2. Başvuru kılavuzunda belirtilen başvuru süresi içerisinde başvuru yapmayanlar, başvuru şartlarını sağlamayanlar ve iç kaynaktan temin edilecekler için adaylığı uygun görülmeyenler yazılı sınav ücretini yatırmış olsalar dahi yazılı sınava alınmayacak, yatırmış oldukları sınav ücreti iade edilmeyecektir.
Yazılı sınav Milli Savunma Bakanlığı adına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yapılacaktır. Yazılı sınava girebilmek için 26 Şubat 2021 saat 16.00 ' a kadar aşağıdaki IBAN/hesap numarasına 200,00 TL. Sınav ücretini yatırınız.

SINAV ÜCRETİ YATIRILACAK HESAP NO/IBAN
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
HALK BANKASI MERKEZ ŞUBESİ
ŞUBE KODU: 194
HESAP NO: 06000072
IBAN: TR63 0001 2009 1940 0006 0000 72

Havale/EFT formu açıklama bölümüne MUTLAKA SIRASIYLA T.C. KİMLİK NUMARANIZI , AD SOYAD ve ' MSB SINAVI ' ifadesini yazınız. Aksi takdirde gerekli tespitler yapılamayabilecektir. Havale/EFT dekontunu talep edildiği takdirde ibraz etmek üzere yanınızda bulundurunuz.

Yazılı sınavda başarılı olmanızı müteakip daha sonra bildirilecek tarihlerde kayıt-kabul işlemleriniz yapılacaktır. Kayıt-kabul işlemleri esnasında Başvuru Kılavuzunda yer alan şartları (yaş ve öğrenim durumu dahil) karşılamadığınızın tespiti durumunda adaylığınız sonlandırılacak, yazılı sınav için yatırdığınız ücret iade edilmeyecektir."

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