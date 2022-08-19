MSB sözleşmeli er alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre; 1. Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir.

Adaylar; Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar. Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek “ Bilgilerim “ kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Tercih yaparken;

(1) K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından tercih önceliğine göre birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerini başvuru programında mutlaka belirtecek (en az üç tercih yapılması gerekmektedir),

(2) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırası, sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacak,

(3) K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı için tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.

ç. Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak, dosya içerisine koyarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.

UYARI:

Personel Temin Daire Başkanlığınca; başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler haricinde, güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeler istenmemektedir. Yol güzergahındaki ve Nizamiye önündeki seyyar satıcılara/büfelere kesinlikle itibar etmeyiniz. Salon görevlileri tarafından sizin için kalem ve silgi hazır bulundurulacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız