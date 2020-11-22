MSB: Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay 8'i büyük 23'ü orta ölçekli 31 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Pençe operasyonlarında 348 teröristin etkisiz hale getirildiği ve şu ana kadar yapılan operasyonlar sonucunda teslim olan ve kaçan terörist sayısının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"(Azerbaycan izni) Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin gerçekleştireceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacak. TSK, ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacaktır. Ege ve Akdeniz güvenliğin teminatı olmaya devam edecek. "