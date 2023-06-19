MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi."
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi."
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