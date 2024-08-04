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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde darbe: 8 terörist sarı torbada!
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde darbe: 8 terörist sarı torbada!

Yeniakit Publisher
2024-08-04 14:41:00 -
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde darbe: 8 terörist sarı torbada!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gücünü asil milletten alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

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