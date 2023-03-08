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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Silahlarıyla etkisiz hale getirildiler
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Silahlarıyla etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 19:06:00 -
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Silahlarıyla etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

 

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