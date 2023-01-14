MSB - Savunma sanayi TUSAŞ T70 dev projesi: Havacıların T70 Helikopterindeki rengin sebebi ortaya çıktı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), T70 Helikopteri teslimatlarına başladı. Şu ana kadar; Kara Kuvvetleri, Emniyet, Orman Genel Müdürlüğü, Özel Kuvvetler ve Hava Kuvvetleri’ne birer T70 helikopteri teslim edildi.

11 Ocak 2023 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri, TUSAŞ’tan ilk T70 Genel Maksat Helikopteri’ni teslim aldı. Teslim alınan helikopterin mora benzer bir renge sahip olduğu görüldü. Helikopterlerde genelde kamuflaj veyahut gri boyama tercih eden Hava Kuvvetleri’nin, T70 için mor rengi tercih etmesi ise sosyal medyada oldukça tartışıldı.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın tercih ettiği ilk renkteki boyanın tedarikinde, birtakım tedarik sorunları yaşandı. Bunun üzerine helikopterin üreticisi TUSAŞ, kuvvete tedarik imkanı bulunan boyalardan çeşitli alternatifler sundu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise TUSAŞ’ın sunduğu alternatif renkler arasından, ısrarla mor rengi seçti ve helikopterler seçilen renkte teslim edildi.

Türkiye, T70’in orjinli olan Sikorsky S70 Black Hawk kullanımında köklü bir geçmişe sahip. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır S70 platformlarını yoğun bir biçinde kullanıyorlar. Bu helikopterler; yeşil, kamuflaj ve gri (SeaHawk) renkteler.

Kısa süre önce Jandarma Genel Komutanlığı’nın tedarik ettiği S70i’lerde kırmızı-mavi-beyaz renk kombininin kullanılmasıyla birlikte bir yenilik yaşanmıştı. Ancak Hava Kuvvetleri’nin tercih ettiği mora çalan renk, hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki havacılık meraklılarının oldukça dikkatini çekti. Türk Hava Kuvvetleri’nin T70’lerin tamanında bu rengi mi kullanacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

TUSAŞ T70 Projesi

T70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilen T70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle, 5 farklı kullanıcıya teslim edilecek.

109 adet üretilecek olan helikopterin kullanıcıları; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü.