MSB: Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimi yapıldı
MSB'den yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler tarafından Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Ege'nin Saros Körfezi'nde ateşli silah eğitimi verildiğini bildirdi.
Bakanlıkdan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin Ege Denizinin Saros Körfezi'nde ateşli silah eğitimi gerçekleştirdiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımda atış eğitimi görüntüleri de yer aldı.