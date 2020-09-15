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Aktüel MSB personeli Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

MSB personeli Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:58:06 -
MSB personeli Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'daki 45'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli Hakan Yeniçeri'nin Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'daki 45'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Hakan Yeniçeri, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."

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