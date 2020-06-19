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Aktüel

MSB: "Pençe-Kaplan harekatı bölgesinde, 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hede

MSB: "Pençe-Kaplan harekatı bölgesinde, 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:38:29 -
MSB: "Pençe-Kaplan harekatı bölgesinde, 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hede

MSB: "Pençe-Kaplan harekatı bölgesinde, 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler derhal SİHA’larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmış, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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