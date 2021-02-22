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Gündem MSB paylaştı! Hainler böyle yok ediliyor
Gündem

MSB paylaştı! Hainler böyle yok ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık videosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 16:57:00 -

Türk F-16'ları özellikle sınır ötesi harekatlarda terör örgütü üyelerinin korkulu rüyası.

Her operasyonda belirlenen bütün hedefleri vuran Hava Kuvvetleri personeli, bu başarısını eğitim ve hazırlığına borçlu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin operasyona hazırlık görüntülerini paylaştı.

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