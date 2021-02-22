MSB paylaştı! Hainler böyle yok ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık videosunu paylaştı.
Türk F-16'ları özellikle sınır ötesi harekatlarda terör örgütü üyelerinin korkulu rüyası.
Her operasyonda belirlenen bütün hedefleri vuran Hava Kuvvetleri personeli, bu başarısını eğitim ve hazırlığına borçlu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin operasyona hazırlık görüntülerini paylaştı.