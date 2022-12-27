MSB paylaştı! 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Suriye'nin kuzeyinden Mehmetçik'e taciz ateşi açan 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 12 PKK/YPG'li teröristin Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinden taciz ateşi açmalarının ardından başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiklerini duyurdu.
Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." denildi.