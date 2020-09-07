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Gündem MSB, Oruç Reis'e özel video hazırladı! Oruç Reis burası TCG Gediz...
Gündem

MSB, Oruç Reis'e özel video hazırladı! Oruç Reis burası TCG Gediz...

MSB, Akdeniz'de çalışmalarına devam eden Oruç Reis gemisinin sahadaki son durumunu gösteren özel bir video paylaştı. Videonun başlangıcındaki "Oruç Reis, burası TCG Gediz..." ifadeleri sadece bir telsiz anonsu olmakla kalmıyor, 83 milyonun duasını ve bölgede kabadayılığa izin vermeyeceğini ilan eden Türk donanmasının gücünü de ifade ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:33:00 -
MSB, Oruç Reis'e özel video hazırladı! Oruç Reis burası TCG Gediz...

Akdeniz’deki enerji kaynaklarını araştırmaya devam eden Oruç Reis araştırma gemisine Türk Silahlı Kuvvetleri’nin fırkateyn ve korvetleri de refakat ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Oruç Reis’in bölgedeki son durumunu gösteren özel bir video hazırladı. MSB’nin internet sitesinden paylaştığı videoda Oruç Reis ile ona refakat görevinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar arasında geçen telsiz konuşmasına yer verildi. Helikopterden çekilen görüntülerle anlatılan video, refakat görevindeki TCG Gediz fırkateyninden yapılan anonsla başlıyor.

83 milyonun duası

TCG Gediz'in ikinci komutanı, telsiz anonsunda "Ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşıyan bir görev için sizlerle birlikteyiz. Yaptığınız çalışmalarla asil milletimizin beklediği müjdeyi vereceğinize inanıyoruz. Mavi Vatan'da deniz hak ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetlerinin gücü ve 83 milyonun duası sizinle" ifadelerini kullanıyor. Oruç Reis araştırma gemisinden yapılan anonsta ise "Kahraman donanmamızın bizim için burada olduğunu bilmek, bizlere güvenli çalıma imkanı veriyor. Bizler burada ülkemizin deniz yetki alanları içinde tamamen bilimsel ve teknik bir çalışma yapıyoruz. Sizlerle birlikte ülkemizin deniz hak, alaka ve menfaatleri için kararlı ve korkusuz şekilde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" karşılığı veriliyor.

Kabadayılığa izin vermeyiz

Video, Oruç Reis araştırma gemisi ve ona refakat ve koruma görevi yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının fotoğraflarıyla sona eriyor. MSB, görüntülere ilişkin şu mesajı paylaştı: "Güçlü, kararlı ve muktedir. Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat/ koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek."

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