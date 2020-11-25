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Aktüel MSB: "Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor"
Aktüel

MSB: "Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:26:53 -
MSB: "Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Silahlı Kuvvetlerine askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık anlaşması kapsamında verilen eğitimlerin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyor, verilen eğitim desteğiyle Libya Ordusu'nun uluslararası standartlara ulaştırılmasını hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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