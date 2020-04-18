MSB karargahında pano ve koridorlara Kovid-19 ile ilgili uyarı etiketleri yapıştırıldı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) karargahında görev yapan personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı farkındalığını artırmak amacıyla pano, koridor ve merdivenlere uyarı etiketleri yapıştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm karargah ve birliklerde Kovid-19 salgınına karşı tedbir alınmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, salgına karşı personelin bilgilendirilmesinin yanı sıra farkındalık oluşturularak tedbirlerin bireysel olarak da artırılmasının sağlanması için Bakanlık karargahındaki pano, koridor ve merdivenlere yeni tip koronavirüsten nasıl korunulacağının anlatıldığı etiketler yapıştırıldı.