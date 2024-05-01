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Gündem MSB kara haberi açıkladı: Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit
Gündem

MSB kara haberi açıkladı: Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit

Yeniakit Publisher
2024-05-01 21:07:00 - 2024-05-01 21:17:12
MSB kara haberi açıkladı: Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziiye yıldırım düşmesi sonucu P.Uzm.Çvş. Sait Toktaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziiye yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Sait TOKTAŞ şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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