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Aktüel

MSB: "Kahraman komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri Çukurca’da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, METİ t

MSB: "Kahraman komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın bir hain planı daha bozuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:57:08 -
MSB: "Kahraman komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri Çukurca’da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, METİ t

MSB: "Kahraman komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri Çukurca’da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, METİ timlerimizce imha edildi."

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