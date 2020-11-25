MSB: "Kadına yönelik şiddete karşı 723 bin 943 erbaş ve ere eğitim verildi"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, 10 bin 994 subay, astsubay ve devlet memuru tarafından 723 bin 943 erbaş ve ere eğitim verildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" nedeniyle mesaj yayınlandı.

"Biz de 'kadına şiddete hayır' diyoruz" ifadelerine yer verilen paylaşımda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi çerçevesinde eğitim alan 10 bin 994 subay, astsubay ve devlet memuru personel tarafından bugüne kadar 723 bin 943 erbaş ve ere eğitim verildiği kaydedildi.