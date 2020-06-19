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Aktüel

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:50:10 -
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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