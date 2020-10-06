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Aktüel MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatları ile etkisiz hale getirildi."
Aktüel

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatları ile etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:57:23 -
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatları ile etkisiz hale getirildi."
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