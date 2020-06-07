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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-07 17:37:18 -
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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